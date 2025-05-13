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Экс-чиновника мэрии Уфы обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему заместителю главы администрации Кировского района Уфы по гуманитарным и социальным вопросам Рафкату Умаргалину. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов республики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В марте Калининский райсуд Уфы отправил обвиняемого под домашний арест до 4 мая. В апреле следователь ходатайствовал о продлении домашнего ареста, однако райсуд смягчил меру пресечения.

Венера Хисамова

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