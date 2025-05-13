Бывшего министра транспорта Бурятии отправили в СИЗО

Советский суд Улан-Удэ по ходатайству ФСБ арестовал до 3 июня бывшего министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гоге

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Гоге

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, во время конкурса на ремонт автотрассы Улан-Удэ—Романовка—Чита Александр Гоге лоббировал интересы «Доринвеста». Двум другим участникам — «Стройинкому» и «Иркутскдорстрою» — он создавал искусственные препятствия. Контракт на 1,2 млрд руб. в итоге был заключен с «Доринвестом», следует из сообщения пресс-службы суда.

О задержании Александра Гоге региональное правительство сообщило накануне, 12 мая. Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов написал в своем Telegram-канале, что Александр Гоге уволен с должности в связи с утратой доверия. Министерский пост в правительстве Бурятии он занимал с марта 2021 года.