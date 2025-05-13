Десять бывших заключенных сбежали с военного полигона под Ростовом

С военного полигона в Ростовской области сбежали десять человек, заключивших контракт с Минобороны на отправку в зону СВО. До этого они находились в местах лишения свободы. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 9 мая. «Утром не пришли в часть на выдачу обмундирования»,— сказал собеседник издания. Он уточнил, что оружия у мужчин не было. Четверых сбежавших задержали на выезде из Ростовской области. Местонахождение еще двоих установлено, готовится задержание.

Остальных ищут сотрудники военной полиции. До заключения контракта сбежавшие отбывали наказание за убийство, грабеж, незаконный сбыт наркотиков, изнасилование и побои.