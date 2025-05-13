Троллейбус «Синара» с автономным ходом привезли для испытаний в Нижний Новгород

Новый низкопольный троллейбус «Синара-6254» с возможностью автономного хода доставили для испытаний в Нижний Новгород. По данным областного «Центра развития транспортных систем», его несколько месяцев будут тестировать на маршрутах в Канавинском, Московском и Сормовском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

За время испытаний планируется собрать мнения пассажиров, водителей и технических служб, занимающихся обслуживанием троллейбуса. После этого региональные власти будут решать вопрос о целесообразности закупки и массового использования такого транспорта в городе.

Как писал «Ъ-Приволжье», большинство троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде меняют на электробусы. После неоднократных жалоб нижегородцев СКР несколько раз заводил уголовные дела.

Андрей Репин