Вице-мэром Уфы назначен бывший заместитель министра Ярославской области

Как стало известно «Ъ-Уфа», должность заместителя главы администрации Уфы по финансам занял бывший заместитель министра Ярославской области Ильдар Имамов. На этой должности он сменил Рустема Акбашева, который курировал экономический блок мэрии Уфы с декабря 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Ильдар Имамов родился в Нефтекамске. Окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Башкирии по специальности «Стратегический менеджмент» и кафедру конституционного и административного права. С 2010 по 2024 года был заместителем главы администрации Нефтекамска по экономике, а в 2024 году перешел на работу в министерство экономического развития Ярославской области.

Венера Хисамова