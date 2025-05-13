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Из бюджета Башкирии выделено 90 млн рублей на реабилитацию участников СВО

Из бюджета Башкирии выделено 90 млн руб. на сертификаты для реабилитации участников специальной военной операции и других категорией инвалидов, говорится в пресс-релизе регионального кабмина.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На именные сертификаты номиналом 52,5 тыс. руб., в числе прочих, претендуют участники СВО, получившие контузию, ранение и травму в зоне боевых действий, военнослужащие, бойцы добровольческих формирований, мобилизованные. Для восстановления их здоровья на базе санатория «Зеленая роща» будет создан Республиканский комплексный реабилитационный центр.

Также в пресс-службе правительства сообщили, что с 2023 года около 6,5 тыс. участников СВО и членов их семей воспользовались бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение.

Идэль Гумеров

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