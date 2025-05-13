Курорт Мамисон с момента его открытия принял более 16 тысяч туристов

Всесезонный курорт Мамисон в Северной Осетии посетили 16 420 человек с момента его открытия. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу института развития Кавказ.РФ, управляющего комплексом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Техническое открытие Мамисона состоялось в середине марта 2025 года. В настоящее время гостям доступны более 10 км горнолыжных трасс, канатные дороги и размещение в экодеревне.

Государственные вложения в строительство курорта достигли примерно 18 млрд руб. В особой экономической зоне (ОЭЗ) зарегистрировано 10 резидентов, получающих льготы при создании инфраструктуры, с совокупным объемом инвестиций свыше 16 млрд руб.

Кавказ.РФ планирует к концу 2025 года завершить сооружение еще двух горнолыжных спусков, многофункционального центра и расширить экодеревню до вместимости 1 тыс. отдыхающих. Согласно перспективному плану, к 2030 году протяженность трасс увеличится до 43 км, будут функционировать пять подъемников, а ежегодный поток туристов составит 345 тыс. человек.

Николай Аксенов