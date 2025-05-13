Около 20% опрошенных уфимцев уверены, что им не нужен иностранный язык

Согласно опросу SuperJob, проведенному с 21 апреля по 5 мая этого года, 48% жителей Уфы считают, что знание английского языка важно для карьерного роста. 11% опрошенных отметили, что китайский язык может быть полезен в профессиональном развитии, причем мужчины чаще упоминали его, чем женщины. Арабский и немецкий языки были названы только 1-2% респондентов, а 22% считают, что знание иностранного языка не нужно.

Среди родителей 52% уверены, что английский будет самым полезным для их детей, а 23% считают, что китайский также важен. По 4% родителей полагают, что их детям стоит изучать немецкий, арабский или испанский языки, а еще 4% упомянули другие варианты. 7% родителей считают, что иностранные языки не понадобятся их детям.

Олег Вахитов