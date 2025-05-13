Героя России из Якутии Игоря Юргина пригласили на работу в Минпросвещения РФ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время визита в Якутию предложил исполняющему обязанности министра молодежи региона, Герою России Игорю Юргину возглавить министерский департамент, отвечающий за воспитательную политику. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Дважды кавалер ордена Мужества, Герой России майор Игорь Юргин был среди тех, кто первым ступил на территорию Харьковской области в составе колонны военной техники 24 февраля 2022 года. Его штурмовое подразделение даже вступало с украинскими военными в рукопашную схватку.

«Будучи участником президентской программы "Время Героев", а затем работая в правительстве республики, Игорь Васильевич (Юргин.— «Ъ») проявил себя как инициативный, ответственный и открытый человек. Для меня было честью быть его наставником. Уверен, что опыт, полученный в Якутии, послужит делу уже в масштабах всей страны», — прокомментировал кадровое решение господин Николаев

На должность министра молодежи Якутии вернется Петр Шамаев, который в сентябре 2024 года заключил контракт и убыл на фронт. В феврале 2025 года Петр Шамаев получил тяжелое ранение, проходил лечение в госпитале. Лишившись ноги, он проходит курс реабилитации.

Николай Борисов, Якутск