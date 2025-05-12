«Особенно выразительно смотрятся фары»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно об автомобиле, созданном для рынка КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hyundai Фото: Hyundai

Компания Hyundai разработала кроссовер специально для китайского рынка, который планируется продавать только в Поднебесной — именно так, и ничего удивительного в этом нет. Автомобильный рынок КНР в хорошие годы — это реализация почти трех десятков миллионов новых автомобилей, так что есть для чего стараться. Впрочем, и наш рынок, хоть и не показывал никогда таких огромных тиражей, все равно был интересен зарубежным автопроизводителям для проектирования специальных моделей. Можно вспомнить 2010 год, когда у нас появился VW Polo Sedan, сразу ставший бестселлером.

Итак, что это за корейская новинка специально для Китая? Называется Elexio. В облике кроссовера дизайнерам удалось мастерски переплести собственный художественный почерк марки и китайские представления о прекрасном. То есть автомобиль, может, и не красавец, но нелепым его тоже не назовешь. Особенно выразительно, конечно, смотрятся фары, выполненные как гирлянда кубиков-кристаллов. Интерьер пока не показали, но есть инсайд, что по последней китайской моде он будет лаконичен: никаких кнопок, только экран, в который надо будет тыкать пальцем по любому поводу. Подробности о силовой установке пока тоже не сообщаются. Известно только, что она будет полностью электрической и обеспечивать запас хода на одном заряде до 700 км. На «быстрой» станции заряд батареи с 30% до 80% будет восполняться за 27 мин. Производство Hyundai Elexio начнется в Китае в третьем квартале нынешнего года.

Этим проектом корейская компания занималась почти пять лет и инвестировала в совместное предприятие с китайским концерном BAIC больше $1 млрд. Собственно, повод для беспокойства был. В 2016 году Hyundai продала в КНР 1,16 млн автомобилей, а в прошлом году — почти в восемь раз меньше. Впрочем, есть рынки, где падение продаж оказалось еще более драматичным: в 2019 «доковидном» году марка Hyundai официально реализовала в России 180 тыс. автомобилей, а в прошлом году — ни одного.

Дмитрий Гронский