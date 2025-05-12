В Крыму на 44% выросло число бронирований летнего отдыха

Уровень бронирования летнего отдыха в Крыму и Севастополе за последние две недели увеличился на 44% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Среди популярных курортов отмечены Коктебель, Евпатория, Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Коктебель показал почти двойной рост бронирований, Евпатория увеличила показатель на 76%, Ялта — на 58%, Алушта — на 45%, Судак — на 43%, а Феодосия — на 36%. В Севастополе также зафиксирован высокий спрос: бронирования на июнь и июль удвоились, а на август утроились.

Представители РСТ отметили, что Крым опережает Краснодарский край по динамике спроса. Бронирования на лето увеличились на 40–60% по сравнению с прошлым годом, а осенью прирост почти удвоился. Летние цены на крымских курортах выросли на 20–30% и составляют 11,9–12,6 тыс. руб. за номер на двоих. Наибольший рост цен зафиксирован в Судаке (на 40%) и Евпатории (на 30–35%). В Севастополе цены повысились не более чем на 15% и составляют в среднем 10 тыс. руб. за номер.

Основной поток туристов в Крым идет из Москвы и Московской области, на которые приходится около 38% всех бронирований, сообщила Российская страховая компания со ссылкой на данные Travelline. Краснодарский край занимает второе место с 10% бронирований. Санкт-Петербург с 8%, а Ростовская область с 7%. Воронежская и Нижегородская области — по 2% каждая.

Богдан Кобец