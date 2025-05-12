Главные новости за 12 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
«Молвест» решил построить новый завод не в Воронеже, а в Калаче Воронежской области.
ФАС согласовала покупку представленной в Черноземье сети медцентров «Эксперт».
В курских органах госвласти и подведомственных учреждениях работает 70 человек, попавшихся на преступлениях.
Гендиректор АО «Белгородская ипотечная корпорация» Павел Деревянко ушел в отставку.
Аналитики: в Липецкой области зарплаты растут быстрее всего в Черноземье.
Экс-глава курского министерства образования и науки перешла на аналогичную должность в Кировскую область.
Посевы трех регионов Черноземья сильнее всего в стране пострадали от весенних заморозков.