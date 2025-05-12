Павел Деревянко покинул пост гендиректора «Белгородской ипотечной корпорации»

Генеральный директор подконтрольного правительству Белгородской области АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК) Павел Деревянко ушел в отставку. Об этом сообщили в БИКе, пожелав экс-руководителю успехов «на новом профессиональном этапе».

С 12 мая исполнение обязанностей главы компании возложено на исполнительного директора Дарью Макарову. Представители БИКа рассказали, что она «имеет более 14 лет опыта в сфере регионального развития и зарекомендовала себя как надежный и компетентный руководитель».

Господин Деревянко возглавлял БИК с начала 2022 года. Он сменил на посту гендиректора Александра Коваленко.

В конце прошлого года губернатор Вячеслав Гладков отстранил БИК от реализации соцпрограммы по строительству жилья для многодетных семей. По его словам, корпорация не справилась со своей задачей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова