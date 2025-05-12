В Липецкой областе зарплаты растут быстрее всего в Черноземье

Жители Липецкой области раньше остальных регионов Черноземья начнут получать 100 тыс. руб. в месяц. Среди субъектов РФ область расположилась на 16-м месте, следует из рейтинга РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Липецкой области половина населения сможет достичь зарплаты в 100 тыс. руб. и более уже через 4,3 года, а 75% жителей — через семь лет. На 21-м месте федерального рейтинга находится Белгородская область, где половина граждан сможет получать 100 тыс. руб. и выше через 4,4 года, а 75% — через 6,8 лет.

На 35-ом месте расположилась Курская область, где половина населения может рассчитывать на зарплату от 100 тыс. руб. через 5,1 лет, а 75% жителей — через 7,6 лет соответственно. На 51-ом месте оказалась Воронежская область (5,8 и 8,5 лет соответственно), а на 52-ом — Орловская с аналогичными показателями. Аутсайдером среди регионов Черноземья стала Тамбовская область (66-ое место), половина жителей которой смогут получать оплату выше 100 тыс. руб. только через 6,5 лет, а 75% будет иметь такой доход через 9,1 лет.

Исследование подготовлено РИА Рейтинг по данным официальной статистики. Оценка динамики зарплат производилась по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ.

В апреле стали известны регионы Черноземья с наименьшей долей просроченной задолженности.

Ульяна Ларионова