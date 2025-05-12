Экс-глава курского минобра перешла на аналогичную должность в Кировскую область

Бывшая врио министра образования и науки Курской области Наталия Бастрикова возглавила аналогичное министерство в Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства со ссылкой на губернатора Александра Соколова.

«Коллеги из Министерства просвещения России высоко оценили достижения Наталии Александровны и рекомендовали ее на пост министра в нашу область. Я лично разговаривал с министром просвещения Сергеем Кравцовым, он дал очень высокую оценку работе Наталии Александровны»,— прокомментировал назначение Александр Соколов.

С 2019 года госпожа Бастрикова была вице-мэром Курска. В конце 2021 года перешла на работу в администрацию региона при экс-губернаторе Романе Старовойте, где возглавила архивное управление. В марте 2022 года стала руководителем областного комитета образования и науки в статусе и.о. В октябре 2024 года также бывший глава региона Алексей Смирнов подписал документы о назначении 20 руководителей исполнительных органов власти, среди которых была и Наталия Бастрикова, занявшая пост врио профильного министра. Однако в ноябре она была освобождена от должности из-за истечения срока действия контракта. На этом посту ее сменил Виталий Рязанцев, который ушел в отставку в феврале 2025-го. После этого ведомство возглавила Наталия Леонова.

Ульяна Ларионова