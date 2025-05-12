В курских органах госвласти работает 70 человек, попавшихся на преступлениях

Администрация губернатора Курской области подготовила список сотрудников органов власти региона и подведомственных им организаций, учреждений, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или освобождены от нее по нереабилитирующим основаниям. В перечень вошли свыше 70 человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как минимум две осужденных гражданки были трудоустроены в муниципальные учреждения Курчатовского района

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Как минимум две осужденных гражданки были трудоустроены в муниципальные учреждения Курчатовского района

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я не буду перечислять людей, кто здесь представлен. Тут большой перечень разных уголовных составов: и мошенничество, и хищения, и получение взяток. И совсем своеобразные составы вплоть до лиц, ранее судимых за грабеж»,— рассказал глава региона и привел два примера «вообще не допустимых случаев».

По его словам, на руководящие должности в муниципальные учреждения Курчатова и Курчатовского района были трудоустроены две осужденные женщины. Первой из них было назначено наказание за получение взятки, при этом она была освобождена от уголовной ответственности за служебный подлог из-за истечения срока давности. Вторая же была признана виновной в приготовлении к мошенничеству.

«Формально ограничений на их прием на работу не было. Но здесь вопрос с точки зрения фактической. Нам необходимо в регионе наводить порядок, необходимо, чтобы власть была прозрачна и чиста. Для этого, в ней должны работать те, кто не может вызвать подозрения»,— добавил Александр Хинштейн.

По словам главы региона, каждому профильному врио замгубернатора «его» список будет доведен. Отдельно работу планируют провести и с главами муниципалитетов.

Врио губернатора поручил проанализировать наличие в системе власти сотрудников, привлекавшихся к уголовной ответственности, месяц назад. Тогда он подчеркивал, что осужденные чиновники могут работать в других сферах: «Они не лишенцы и могут реализовывать себя в других направлениях. У нас много вакансий, и без куска честного хлеба никто не останется».

Алина Морозова