ФАС согласовала покупку представленной в Черноземье сети медцентров «Эксперт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предварительно одобрила приобретение компанией ООО «Медкапитал» 99% долей в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт», управляющей сетью из 20 медицинских центров, расположенных в 12 городах страны, в том числе в Воронеже, воронежском Борисоглебске и Курске. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ФАС пришли к выводу, что сделка не создает угрозы для конкуренции на рынке медицинских услуг. Сеть «МЦ Эксперт» также представлена в Туле, Твери, Ростове-на-Дону, Смоленске, Новосибирске, Иркутске, Перми, Калининграде и Хабаровске.

По данным Rusprofile, ООО «МЦ Эксперт» зарегистрировано в Липецке в 2018 году для стоматологической практики. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Владислав Шерстобоев. 99% компании владеет ООО «Барель», 45,8% которого через ООО «ГК Эксперт» принадлежит Елене Латышевой и Людмиле Поташовой, 35,4% — Газпромбанку через ООО «Шираз» и ООО «УК ГПБ — Ресурсосберегающие Технологии». Еще 1% ООО «МЦ Эксперт» у ООО «УК Центр Эксперт», подконтрольного ООО «Барель». Чистая прибыль ООО «МЦ Эксперт» в 2024 году составила 108,9 млн руб., выручка не раскрывается. По данным Rusprofile, существует два действующих юрлица с наименованием ООО «Медкапитал». Одно из них было зарегистрировано в феврале 2025 года в Москве, принадлежит Евгении Горбуновой и ведет деятельность холдинговых компаний. Второе занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией, зарегистрировано в Екатеринбурге в апреле 2016 года. Владелец — Алексей Крутаков.

В феврале ФАС согласовала ГК «Эфко» покупку 100% долей ООО «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов».

Ульяна Ларионова