В Уфе задержали подозреваемого в поджоге усадьбы Бессарабова

Полицейские установили личность подозреваемого в поджоге объекта культурного наследия, расположенного на углу улиц Аксакова и Коммунистической, — усадьбы Василия Бессарабова 1903 года постройки, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар в деревянном двухэтажном особняке произошел 26 апреля. Следственно-оперативная группа установила, что его причиной стал поджог.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). В преступлении подозревается 39-летний уфимец, который живет неподалеку. Он задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде. Фигурант уголовного дела сознался в содеянном и рассказал, что в день совершения преступления был нетрезв. Прогуливаясь по улице, он зашел в дом и выбросил непотушенную сигарету на пол.

Как сообщал «Ъ-Уфа», усадьба Бессарабова расселена, в последние годы в ней никто не проживал. В начале апреля ООО «Инвест групп» на аукционе выкупило у мэрии Уфы историческое здание за 18,5 млн руб. Новый собственник сообщил, что будет восстанавливать здание.

Майя Иванова