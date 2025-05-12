Клип группы Ay Yola из Уфы набрал 2,7 млн просмотров за шесть дней
Музыкальный клип на трек Homay уфимской группы Ay Yola набрал около 2,7 млн просмотров на YouTube. Кроме того, видео получило около 127 тыс. отметок «Нравится» и 15 тыс. комментариев.
Клип, который был опубликован 6 мая, снимался на шихане Торатау, горном хребте Инзерские зубчатки и водопаде Кук-Караук. Сейчас Homay занимает первое место в трендах YouTube в сегменте музыкальных видео.
Трио Ay Yola создано в начале 2025 года, в его составе — Руслан Шайхитдинов (DJ Север, клавишные и бас-гитара), его дочь Адель Шайхитдинова (вокал) и Ринат Рамазанов (лидер этно-группы «Аргымак»). Репертуар группы посвящен башкирскому эпосу «Урал-батыр».