Ярославль отстает от области по росту турпотока

В 2024 году Ярославль посетило около 2,4 млн туристов и экскурсантов, туристический поток увеличился по сравнению с предыдущим годом на 8%. Об этом говорится в информации мэрии о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городе Ярославле» на 2023-2025 годы в 2024 году, которая представлена в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Речной вокзал в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Речной вокзал в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Турпоток в областном центре вырос меньше, чем в целом по региону. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году Ярославскую область посетили около 12 млн туристов и экскурсантов, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Такую информацию ранее обнародовал губернатор Михаил Евраев.

Опережающими темпами рос в Ярославле водный туризм. В 2024 году количество круизных туристов составило 114 тыс. человек и увеличилось на 60,6%.

По данным мэрии, поступления в бюджет в 2024 году от отрасли туризма составили 40,2 млн руб. (25,4 млн руб. годом ранее). Губернатор сообщал только о тратах туристов в прошлом году, которые в целом по региону составили более 26 млрд руб.

Антон Голицын