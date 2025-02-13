Ярославскую область посетили 12 млн туристов

В 2024 году Ярославскую область посетили около 12 млн туристов и экскурсантов, что на 30% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил губернатор региона Михаил Евраев ТАСС. В 2023 году туристический поток оценивался в 9 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Общий объем расходов туристов за год превысил 26 млрд руб. Ярославская область стала лидером по росту турпотока в Центральном федеральном округе.

Господин Евраев отметил, туристы предпочитают короткие поездки в регион на выходные и праздничные дни, однако за последние два года число ночующих туристов удвоилось.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что глава региона поручил правительству подготовить новые инвестиционные площадки для строительства кемпингов, баз отдыха и прочих мест размещения у водоемов.

Антон Голицын