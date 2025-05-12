Владелец бизнес-центра в Мотовилихе снизил цену на него в два раза

Владелец бизнес-центра в Перми, по ул. КИМ, 115а, вновь выставил его на продажу. Согласно объявлению на Avito, пятиэтажное здание бизнес-центра 2007 года постройки общей площадью 1016 кв. м продается за 102 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Годом ранее объект уже выставлялся на продажу, тогда за него владелец (физлицо) просил 200 млн руб.

Согласно сервису 2GIS, в здании сейчас располагается кофейня, агентство недвижимости, две юридические компании и магазин «Улыбка».