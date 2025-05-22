Из всех искусств для нас важнейшим

В середине мая знаменитый кинорежиссер, гендиректор «Мосфильма», зампред Совета при президенте по культуре и искусству Карен Шахназаров сказал, что идея президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных тарифов на произведенные за рубежом фильмы прижилась бы и в России. Действительно, интересная идея, учитывая, что в российском прокате, по словам главы Минкульта, доля отечественных картин в прошлом году не превысила 30%, а в США доля иностранных картин в прокате крайне мала, и совсем не из-за пошлин — путь российским (как и другим иноязычным) лентам там заказан законом, запрещающим дублирование зарубежного кино на английском,— едва ли много людей пойдет смотреть кино на непонятном языке с субтитрами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Наверное, проложить путь к миллиардам иностранных зрителей классические рязановские комедии и эпохальные трагедии Михалкова могли бы, если бы при помощи искусственного интеллекта хотя бы часть из нашей киноклассики можно было бы перевести на сотню языков мира и запустить на сотне глобальных платформ бесплатно. Возможно, на остальной части заработать удалось бы не сразу, но зато появился бы шанс влюбить в наше кино новых зрителей и дать им понять россиян. Но пока важнейшим из искусств для всех остается интернет — с новостями про Трампа и его гениальные идеи.

Михаил Малыхин, выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги»