Баффетт-шоу

Пока весь мир подсчитывает убытки от тарифных войн Дональда Трампа, легендарный инвестор Уоррен Баффетт только наращивает свое состояние. Его Berkshire Hathaway вновь успел накопить солидную сумму наличных средств перед началом глобальных потрясений и ждет новых возможностей для успешных инвестиций. Правда, осуществлять их инвестхолдинг будет уже без своего отца-основателя. Баффетт теперь будет просто приглядывать за своим детищем, раздавая ценные советы.

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Третьего мая основатель и бессменный глава инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт объявил о том, что уходит на покой. В прошлом знаменитый американский инвестор не раз говорил о том, что намерен покинуть свое детище, но каждый раз это были просто слова и планы на будущее. Но уже 5 мая стало очевидно: теперь все окончательно и всерьез.

На прошедшем собрании акционеров было решено: с 1 января 2026 года Berkshire Hathaway возглавит Грег Абель, а 94-летний Уоррен Баффетт останется председателем совета директоров, чтобы всегда «быть рядом» и помогать инвестфонду советами.

Всего за пару дней — от объявления об уходе до собрания акционеров — цены акций самой Berkshire упали на 5%. А это $30 млрд рыночной капитализации фонда. Опыт и советы Оракула из Омахи ценятся очень высоко. Особенно в столь непростое для мировой экономики и фондовых рынков время.

Начало второго президентского срока Дональда Трампа оказалось сущим кошмаром для мировой экономики. Трамповская тарифная война против всех привела не просто к высокой волатильности фондовых рынков. По итогам первых 100 дней правления господина Трампа индекс S&P 500, отражающий динамику цен на акции крупнейших американских компаний, показал худшую динамику за последние полвека. Он просел на 7,9%.

Хуже за всю историю США начинал свой второй президентский срок только Ричард Никсон в 1973 году.

Тяжко пришлось всем, в том числе и американским миллиардерам. Их в стране насчитывается более 800 человек. За эти 100 дней миллиардеры США потеряли суммарно порядка $300 млрд. Причем больше других пострадал тот, кто оказался ближе всех к Трампу,— Илон Маск. Состояние владельца Tesla, SpaceX, соцсети X и главы Департамента эффективности госуправления при администрации президента рухнуло на $45 млрд.

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В числе самых пострадавших миллиардеров — глава Amazon Джефф Безос, один из основателей Google Сергей Брин, основатель Oracle Ларри Эллисон и гендиректор Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг. Состояние каждого из них просело за первые 100 дней правления Трампа более чем на $20 млрд.

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Но во времена любых кризисов есть как проигравшие, так и победители. И пока большинство предпринимателей подсчитывает убытки, Уоррен Баффетт только богатеет. По оценкам Forbes, благосостояние, пожалуй, самого известного инвестора на планете выросло за этот период на $19,6 млрд. Результат, к которому не смог даже близко подобраться ни один другой американский бизнесмен или инвестор.

10 правил Илона Маска «Ошибки совершать не страшно. Главное — каждый раз ошибаться в чем-то новом».

«Мы можем или наблюдать, как что-то интересное происходит вокруг нас, или быть частью этого процесса».

«Создать хорошую компанию — как испечь хороший пирог: нужно просто взять правильные ингредиенты в правильных пропорциях».

«"Путеводитель по галактике для автостопщиков" научил меня, что самая сложная вещь на земле — это выбрать, какой вопрос задавать. Но если уж ты выбрал его, то все остальное пойдет легко».

«У меня есть собственное кладбище неудачных попыток. Там стоит множество надгробий, а где-то в глубине полно свежевырытых могил, которые ждут, когда в них что-то окажется. Но я делаю все для того, чтобы они оставались пустыми».

«Когда у тебя появится первый миллион долларов, твоя жизнь изменится. Любой, кто утверждает, что это не так, говорит ерунду».

«Люди должны следовать за своей страстью. Это сделает их более счастливыми».

«Должны быть причины, по которым вы встаете с кровати утром и хотите жить дальше».

«Я всегда вкладываю собственные средства в компании, которые создаю».

«Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа».

Терпение — золото

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«На самом деле тарифы — а их вводилось уже достаточно в прошлом — это в какой-то степени акт войны»,— заявил Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CBS в начале марта. По мнению миллиардера, сколотившего состояние на успешных инвестициях практически с нуля, единственное, что приносят с собой пошлины,— это повышение цен, которое бьет в конечном итоге по кошельку рядовых граждан. «Зубная фея пошлины не оплатит!» — с саркастическим смехом подытожил инвестор.

Между тем его инвестхолдинг Berkshire Hathaway во время финансового шторма, вызванного Дональдом Трампом, ведет себя невероятно спокойно. Холдинговая компания словно провела все запланированные масштабные шаги в прошлом году, а теперь затаилась на солидной подушке наличных средств.

Судя по отчетностям инвестхолдинга, в прошлом году он распродал активы на $134 млрд. Активнее всего компания избавлялась от бумаг Apple, а в последнем квартале 2024 года распродала свои акции в крупнейших американских банках — Citigroup, Bank of America, Capital One. Единственным же новым объектом вложения средств финансового конгломерата стал производитель пива Constellation Brands.

Сейчас на балансе компании находится $341 млрд в виде наличных. Вместо того чтобы инвестировать эти деньги в акции компаний, Уоррен Баффетт вложил их в американские облигации, которые будут приносить ему 4–5% в год. Прибыль Berkshire Hathaway от этих вложений составит $13 млрд.

Эти цифры могут показаться крохами по сравнению с возможной прибылью на рынке акций. В конце концов, именно на нем Баффетт в свое время и разбогател, и уж он, казалось, мог бы найти ценные бумаги для более выгодных вложений.

Вот только опытный миллиардер полагает, что фондовый рынок в ближайшие годы ничего хорошего не ждет.

По мнению Баффетта, рынок ожидает новое «потерянное десятилетие». Такое же, как в период с 2000 по 2012 год, когда рост фондовых индексов оказался полностью съеден инфляцией и не принес инвесторам никакого дохода. И тогда Уоррен Баффетт был одним из тех, кто предвидел грядущий крах доткомов и успешно пережил мировой финансовый кризис 2008 года.

В 1999 году он проделывал со своим портфелем то же самое, что и в 2024 году: избавлялся от всего лишнего, чтобы переждать тяжелые времена в куда менее рискованных финансовых инструментах, имея при себе солидный запас наличных средств. Для чего? Чтобы потом потратить миллиарды долларов на скупку обесценившихся во время паники на рынке активов, а затем наслаждаться прибылью, когда кризисные времена окажутся позади.

10 правил Уоррена Баффетта «Фондовый рынок устроен так, чтобы перераспределять деньги от активных к терпеливым».

«Лучше купить отличную компанию за неплохую цену, чем неплохую за отличную».

«Никогда не вкладывайте деньги в бизнес, который вы не можете понять».

«В деловом мире зеркало заднего вида всегда четче, чем лобовое стекло».

«Вы не можете заключить хорошую сделку с плохим человеком».

«Если сейчас вы покупаете вещи, которые вам не нужны, вскоре будете продавать те, в которых нуждаетесь».

«Дайте своим детям достаточно денег, чтобы они чувствовали, что могут сделать что-нибудь, но не настолько, чтобы они ничего не хотели делать».

«Самая важная инвестиция, которую вы можете сделать, это инвестировать в себя».

«Если вы входите в 1% самых счастливых людей в мире, вы должны думать о других 99%».

«В мире бизнеса самые успешные люди — те, кто занимается тем, что они любят».

Так к моменту начала мирового финансового кризиса у Berkshire Hathaway был запас в $45 млрд наличных средств. В сентябре 2008 года Баффетт закупил акции Goldman Sachs, находившегося в тяжелейшей ситуации. Он вложил в привилегированные акции банка $5 млрд, а также получил опцион еще на $5 млрд на покупку акций банка в будущем по цене $115 за каждую. В 2013 году Баффетт заработал на этом $3,2 млрд.

А в марте 2011 года инвестор закупился акциями только что чудом спасшегося от краха Bank of America (BofA). Тогда Баффетт приобрел привилегированные акции BofA на $5 млрд и получил право на покупку еще 700 млн акций по обговоренной цене в $7,14 за штуку. В 2017 году он продал эти акции в три раза дороже, заработав $12 млрд.

Разгадка силы Оракула

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В последние годы фондовые рынки чувствовали себя прекрасно, а их рост обеспечивали прежде всего технологические гиганты и компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта и всей необходимой для него инфраструктуры.

Но, как говорит сам Баффетт, прорывные технологии — самая ненадежная вещь для инвестиций. Автомобили, самолеты, интернет-компании — сначала их сотни на рынке, все вкладывают в них деньги, но спустя какое-то время остаются единицы из их великого множества. Остальные просто исчезают, как и деньги их инвесторов.

Уоррена Баффетта не просто так прозвали Оракулом из Омахи. Безошибочно предугадывать обвалы рынков раз за разом — это не везение и не магия. Это опыт, знания и понимание того, что происходит вокруг. Последнее хорошо отражает «индикатор Баффетта» — коэффициент соотношения рыночной капитализации всего фондового рынка к ВВП страны. Он дает понять, насколько рынок переоценен по отношению к реальному сектору экономики. Непосредственно перед крахом доткомов этот коэффициент достиг отметки 1,32, в 2007 году — 1,05, а в 2021 году — невиданные 1,9. За каждым из этих пиков следовал обвал рынка. Вопрос лишь в том, когда именно все рухнет.

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«Линия между инвестициями и спекуляциями, которая и так никогда не бывает четкой и ясной, становится еще более размытой в условиях, когда большинство инвесторов только что пережили триумф. Ничто так не усыпляет рациональность, как горы без труда заработанных денег»,— писал Уоррен Баффетт акционерам своего инвестхолдинга еще в 2000 году.

Сейчас все понимают, что рынок переоценен, но никто не хочет уйти с этого праздника жизни раньше времени. А потому все как всегда рассчитывают на то, что заберут выигрыш прямо перед тем, как часы отобьют полночь и карета превратится в тыкву, говорит Баффетт. Проблема в том, что в комнате, где празднуют и веселятся инвесторы, нет часов.

Кирилл Сарханянц