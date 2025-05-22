Естественно искусственный

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) проник во многие сферы экономики и общества. Алгоритмы и «умные» помощники все активнее помогают людям решать не только бытовые вопросы, но и инвестиционные. И хотя технологический прогресс не стоит на месте, лишь немногие портфельные менеджеры доверяют ИИ не только общение с клиентом и подготовку аналитики, но и управление фондами. Со временем, возможно, и такие вопросы смогут решать технологии, но вместе с портфельным менеджером, работа которого, как считают участники рынка, пока незаменима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Еще два десятка лет назад внедрение ИИ во многие области человеческой жизни выглядело чем-то из области фантастики или далекого и опасного будущего (спасибо классикам киберпанка, Голливуду с его «Скайнет»). Однако сегодня многим сложно себе представить начало дня без вопроса голосовому помощнику «Какая сегодня погода?» и просьбы поставить любимую музыку вечером. Да и куда теперь без «умной» рекламы или звонков роботов-консультантов.

Нестрашный ИИ

С появлением генеративного ИИ он стал активно применяться в профессиональной деятельности человека, в сельском хозяйстве, добывающих отраслях, образовании, в медицине, даже доклады или статьи начали писать с его помощью. Но пока работать с базами данных помогает так называемый слабый ИИ (Weak/Narrow AI) — специализированная система, выполняющая конкретные задачи. ИИ, способный превзойти человечество, так называемый сверхразумный ИИ (Super AI), тот самый, что уничтожил большую его часть в культовой кинофраншизе «Терминатор», пока еще не удалось разработать. Человечество все еще не может создать и более слабый — сильный ИИ (General AI), способный выполнять любые интеллектуальные задачи, как человек, хотя работы над его созданием активно ведутся не один год.

Однако внедрение генеративного ИИ обладает огромным экономическим потенциалом и, как считают экономисты Goldman Sachs Джозеф Бриггс и Девеш Коднани, может повысить производительность труда в мире более чем на 1 процентный пункт в год в течение десятилетия после его широкого использования. Но прежде компаниям необходимо будет сделать значительные первоначальные инвестиции в физический, цифровой и человеческий капитал для приобретения и внедрения новых технологий и перестройки бизнес-процессов. Эти инвестиции, по оценке Goldman Sachs, в ближайшее время могут превысить $1 трлн.

Финансовый сектор и ИИ

В числе лидеров инвестиций в разработку и внедрение ИИ — компании финансового сектора во главе с банками. По данным глобальной платформы данных и бизнес-аналитики Statista, в 2024 году в мире банки инвестировали в ИИ $31,3 млрд, что более чем в полтора раза выше, чем в 2023 году. Судя по результатам исследования УК «Альфа-Капитал» «Искусственный интеллект в финансах: эволюция или революция», крупнейшие финансовые компании имеют не только собственные подразделения по разработке, но и научные подразделения, занимающиеся вопросами изучения и применения ИИ. Лидером в использовании ИИ в банковском секторе сегодня считают J. P. Morgan Chase. «Искусственный интеллект стремительно меняет правила игры в финансовом секторе, становясь ключевым инструментом для повышения эффективности, снижения рисков и создания новых возможностей. Компании по всему миру используют ИИ для автоматизации рутинных процессов, улучшения клиентского опыта и разработки сложных аналитических моделей»,— отмечается в исследовании.

Управление активами движется в общемировом тренде и все активнее применяет ИИ в различных бизнес-процессах. Решения на его основе есть не только у таких глобальных гигантов, как BlackRock и Vanguard, но и у крупнейших российских УК. Например, компании активно применяют классические чат-боты на основе CahtGPT, DeepSeek в подразделениях маркетинга, инвестиционного маркетинга, в отделе по работе с персоналом.

Крупнейшие мировые ETF, ориентированные на ИИ и роботизацию Выйти из полноэкранного режима Бренд ISIN фонда Отслеживаемый индекс Объем фонда ($ млрд) Доходность за год (%) Доходность за пять лет (%) Годовая комиссия (%) Xtrackers IE00BGV5VN51 Nasdaq Yewno Global AI and Big Data Index 4,9 28 155 0,35 iShares IE00BYZK4552 STOXX Global Automation 3,3 11 74 0,4 & Robotics Index Global X US37954Y6326 Indxx Artificial Intelligence and Big Data Index 3,2 28 113 0,68 Global X US37954Y7159 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index 2,8 12 50 0,68 E Fund CNE100004561 CSI Artificial Intelligence Theme Index — CNY — Benchmark TR Gross 1,16 47 3 0,2 ROBO Global US3015057074 ROBO Global Robotics and Automation TR Index 1,1 5 38 0,95 Amundi LU1861132840 MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Index — Benchmark TR Net 1,1 14 79 0,4 ARK US00214Q2030 No Underlying Index 1 45 91 0,75 ChinaAMC CNE100004WL8 CSI Robot Index — CNY — Benchmark TR Gross 1 39 -10 0,5 iShares US46435U5561 Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index — Benchmark TR Net 0,9 20 42 0,47 Источник: УК «Альфа-Капитал». Открыть в новом окне

Больше чем «умный» помощник

В эпоху цифрового развития перед управляющей компанией стоит задача не только обеспечивать доходность и надежность инвестиций, но и понятно объяснять клиенту, что происходит с его портфелем. При этом стандартная отчетность зачастую сухая и сложная для восприятия, особенно если у клиента нет финансовой подготовки. «Именно здесь на помощь приходит искусственный интеллект — он помогает формировать понятные комментарии к результатам инвестиций. Кроме того, цифровые помощники могут быстро отвечать на вопросы клиента: что с доходностью, какие налоги и комиссии были уплачены»,— отмечает гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский.

Применение чат-бота («умного» помощника) особенно актуально при работе с большой клиентской базой. «У нас более полутора миллионов клиентов, ответить каждому лично без ИИ-помощника невозможно. А все это — часть качественного сервиса, который сегодня становится неотъемлемой составляющей работы управляющих компаний»,— отмечает господин Бершадский. По словам гендиректора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрия Тимофеева, использование ИИ в роли ассистентов помогает снизить уровень рутины на отдельных рабочих местах. «Использование облачных ИИ-агентов ограничено соображениями безопасности и чувствительности информации, которую нельзя передавать в облака»,— отмечает господин Тимофеев.

Аналитика и ИИ

Активно применяется искусственный интеллект в сборе и анализе новостей, финансовых отчетов и макроэкономических показателей. Судя по отчету УК «Альфа-Капитал», аналитические инструменты на основе ИИ повышают точность прогнозов и автоматизируют торговлю. «ИИ помогает разрабатывать торговые стратегии, находя скрытые закономерности, оптимизируя сделки и управляя портфелями с учетом риска и доходности»,— отмечают исследователи.

Дмитрий Тимофеев рассказал «Деньгам», что в компании активно пилотируют проект RAG LLM (Retrieval Augmented Generation LLM). Это языковая модель, в которой генерация ответа осуществляется на основе данных, полученных в результате поиска во внешних источниках (файлы, базы данных, интернет и другие источники). Как итог, число источников увеличивается с десятков до десятков тысяч. «С помощью RAG мы планируем существенно повысить эффективность работы с разрозненными внутренними базами знаний, еще более повысить глубину анализа и покрытие различных источников информации для принятия инвестиционных решений»,— уточнил господин Тимофеев.

С использованием ИИ многократно возрастает скорость обработки данных. «Один хедж-фонд наглядно показал мне на примере одного из своих ИИ-агентов, что на вопрос "Как повлияет тарифная политика Трампа на темпы роста основных экономик мира?" можно получить ответ в течение минут. В то время как у человека-аналитика на данное упражнение, пожалуй, ушло бы несколько дней»,— делится Дмитрий Тимофеев.

Специальный ИИ-агент сможет быстро подобрать инвестору наиболее оптимальные инструменты для инвестирования.

Такие «умные» консультанты есть у многих крупных УК и брокеров. К слову, впервые они появились там еще семь лет назад. По словам вице-президента по развитию искусственного интеллекта «БКС Мир инвестиций» Максима Иванова, ИИ помогает и в генерации новых инвестиционных идей, использующихся при разработке различных финансовых продуктов. «Большая часть ИИ-инструментов БКС встроена в продукты и бизнес-процессы, благодаря чему они бесшовно используются при работе с продуктами, и получить эффект от них могут в том числе те инвесторы, у которых нет продвинутого технологического бэкграунда»,— поясняет господин Иванов.

Управлению не до ИИ

Осталась одна сфера, в которой роль «умных» помощников по-прежнему незначительна,— это управление активами паевых инвестиционных фондов. И это общемировая тенденция. Судя по результатам исследования УК «Альфа-Капитал», в мире насчитывается лишь около 100 тематических фондов, сфокусированных на темах ИИ и роботизации как двух наиболее перспективных и связанных областях ближайших технологических прорывов. На февраль 2025 года общие активы под управлением таких фондов составляют более $27,5 млрд. «Крупнейшие из фондов используют пассивную стратегию управления, следуя за различными тематическими индексами»,— отмечается в исследовании.

Немногочисленная группа подобных фондов есть и в России. До 2022 года инвесторам были доступны лишь два БПИФа — «Альфа-Капитал Квант», управляемый ИИ, а также «Т-Капитал Искусственный интеллект», инвестирующий в компании, осуществляющие наибольший вклад в развитие технологий ИИ и робототехники. Однако из-за санкций, введенных в ноябре 2023 года против СПБ Биржи, активы второго фонда оказались заблокированы, и впоследствии он был преобразован в односменный ЗПИФ-А. Таким образом, инвесторам в России остался доступен лишь один фонд под управлением УК «Альфа-Капитал». На середину мая он управлял активами объемом 500 млн руб.

«Алгоритм фонда ежедневно анализирует биржевые данные по отдельным бумагам, на основе их рассчитываются показатели, которые в дальнейшем подаются на вход модели машинного обучения, а на выходе из нее мы получаем сигнал на покупку, продажу или удержание актива»,— рассказал «Деньгам» директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. По его словам, управляющий следит за корректностью работы алгоритма ИИ и соблюдением регуляторных ограничений как для отдельных позиций, так и для всего портфеля (например, доля эмитента не должна превышать 10%). Впрочем, некоторые УК предлагают клиентам стратегии индивидуального доверительного управления, руководство которыми строится на математических алгоритмах с машинным обучением.

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Техника подвела

Одно из ключевых препятствий внедрения ИИ в процесс управления активами — доверие к нему как со стороны управляющих, так и инвесторов. Руководитель лаборатории исследований рынка инвестиций УК «Альфа-Капитал» Владислав Кожевин обращает внимание на опросы различных лет, проводимые KPMG, HSBC и другими международными компаниями и институтами, которые показывают отсутствие доверия к ИИ в инвестиционном процессе: как правило, ему доверяют менее 50% респондентов. Однако тенденция изменяется и смещается в сторону большего доверия среди населения развивающихся стран.

Для осторожного отношения к ИИ со стороны портфельных менеджеров есть и технологические причины. К таковым Владислав Кожевин относит недостаток вычислительных мощностей в сравнении с объемом информации, которая присутствует на рынке, проблемы с качеством исторических и альтернативных данных, жесткие регуляторные требования по объяснимости моделей и высокая стоимость разработки и эксплуатации ML-решений (машинное обучение). «ИИ все еще отстает в плане баз данных и загруженной в него информации на какое-то время. "Лаг" между информацией в ИИ и текущей ситуацией может составлять несколько месяцев»,— скептичен директор по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент» Евгений Цыбульский.

Настоящим бичом ИИ выступают «черные лебеди», а также манипулирование и инсайдерская торговля, отмечают эксперты. Справедливости ради, эти факторы — значительная головная боль и для портфельных менеджеров. Но, как отмечает Евгений Цыбульский, эффективнее отрабатывать привычными «ручными» способами. Все-таки у управляющих за плечами значительный жизненный опыт, который пока не поддается оцифровке, а также интуиция. По словам Цыбульского, при инвестициях ИИ готов учитывать не все факторы, например социальный, когда цена акций компаний идет ровно в противоположном направлении от их финансовых показателей.

Революции быть… или не быть

В ближайшие годы роль ИИ в коллективных инвестициях будет только нарастать, признают все опрошенные «Деньгами» участники рынка. «Технологические ограничения постепенно разрешаются благодаря техническому прогрессу, модели совершенствуются, постепенно применение ИИ в коллективных инвестициях будет нарастать»,— уверен Владислав Кожевин. Андрей Бершадский заявил «Деньгам», что в его компании смотрят в сторону внедрения ИИ-ассистентов портфельного управляющего, но готовых решений пока нет.

«Полноценная автоматизация коллективного управления возможна лишь с появлением искусственного интеллекта уровня AGI, чьи адаптационные и вычислительные способности окажутся выше, чем у человека»,— считает Владислав Кожевин. По мнению Дмитрия Тимофеева, скорого вытеснения аналитиков или портфельных управляющих не будет, а будет аналогия с индустрией ИТ, когда ИИ сможет заменить «джунов» (начинающих специалистов в IT). Но над всеми «джунами», неважно, это человек-«джун» или ИИ-«джун», по мнению господина Тимофеева, должен стоять высококвалифицированный дирижер — человек.

Татьяна Палаева