Акции возвращаются

В минувшем месяце в рейтинге самых доходных инвестиций произошли заметные изменения. Лучшую динамику, по оценкам «Денег», продемонстрировали вложения в акции части российских компаний и паевые инвестиционные фонды (ПИФы), на них ориентированные. Заработать можно было и на фондах рублевых облигаций, инструментов денежного рынка и рублевых депозитах. Из общей картины выбивались валютные продукты, которые пострадали из-за укрепления курса рубля против доллара и евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Акции

Впервые с начала года лидирующие позиции заняли вложения в акции, но не все, а выборочные. В отчетный период индекс Московской биржи после месячного перерыва превысил уровень 3000 пунктов, 28 апреля он достигал 3053,15 пункта — максимума с 28 марта, но удержаться на достигнутом уровне не удалось, и по итогам торгов 13 мая он закрылся на 2935,53 пункта. Даже с учетом коррекции за месяц индикатор вырос на 3,7%, что стало лучшим результатом с февраля, когда он прибавил почти 10% и дорос до 3185 пунктов. «Российский рынок акций в мае демонстрирует попытки восстановления после стрессов, вызванных развязыванием торговых войн со стороны американского президента. Как только риски глобальной перестройки всей мировой торговли пошли на спад, мировые рынки (и наш в том числе) начали отыгрывать вызванное этой новостью падение»,— отмечает руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова.

Лидером роста минувшего месяца стали акции «Газпрома», прибавившие в цене 14,7%. Подъем происходил на ожиданиях улучшения геополитического фона в условиях активизации переговоров США и России по урегулированию украинского конфликта. «Акции "Газпрома" росли на новостях о возможной продаже "Северного потока" американцам с последующим возобновлением поставок газа в Европу. Позже компания порадовала сильным отчетом, поэтому участники рынка вновь заговорили про возможность получить дивиденды. Однако пока это все остается на уровне слухов и ожиданий»,— говорит аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Немногим более 3% прибавили акции Сбербанка. По мнению Ивана Ефанова, «Сбер» — одна из самых устойчивых бумаг на отечественном рынке, поэтому в периоды неопределенности спрос на таких эмитентов возрастает. Добавили привлекательности подобным вложениям рекомендованные наблюдательным советом компании дивиденды за 2024 год в размере 34,84 руб. на акцию, что на 4,6% выше выплат по итогам 2023 года. «Месячная отчетность по РСБУ показывает стабильность бизнеса и рост прибыли, несмотря на долгий цикл жесткой денежно-кредитной политики»,— отмечает господин Ефанов.

В аутсайдерах оказались акции ГМК «Норильский никель», потерявшие в цене около 5%. ГМК — классическая сырьевая компания, которая уже несколько лет находится под давлением слабой динамики цен на цветные металлы. В этом году ситуация усугубилась укреплением рубля, что ведет к падению доходов из-за потерь при конвертации и росту себестоимости производства продукции. «Отсутствие дивидендных выплат с конца 2023 года, сокращение цен реализации, рост транспортного плеча на фоне переориентации экспорта на Азию и, как следствие, отток средств в оборотный капитал привели к ухудшению мультипликативной оценки "Норникеля" относительно аналогов»,— отмечают аналитики ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Эксперты скептически смотрят на перспективы долгосрочного роста российского рынка акций, так как главный фактор подъема в феврале, геополитика, по-прежнему находится в подвешенном состоянии. К тому же ключевая ставка Банка России, уровень которой смещает приоритеты инвесторов на рынок инструментов с фиксированной доходностью, по-прежнему остается высокой, а перспективы ее снижения постоянно отодвигаются на более дальний срок. «Любой из этих факторов, как только по нему реализуется позитивный сценарий, может вызвать активный рост российского рынка, и тогда мы сможем увидеть уровни 3500–3700 по индексу Мосбиржи, но пока рынок не может закрепиться выше психологически важного уровня в 3000 по индексу»,— считает Валентина Савенкова.

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ПИФы

Неплохой доход принесли инвесторам отдельные паевые инвестиционные фонды. За месяц, по данным Investfunds, из 175 крупных розничных фондов (открытые и биржевые ПИФы с активами свыше 500 млн руб.) доход пайщикам принесли 135 ПИФов. При этом лишь у трех из них он превысил 4%.

Лучший результат продемонстрировали индексные фонды акций, а также активно управляемые ПИФы широкого рынка. По данным Investfunds, цена паев таких фондов выросла за месяц на 3–4,4%. В числе отстающих оказались фонды, ориентированные на компании металлургической отрасли, а также технологических компаний, паи которых потеряли в цене 1–2,8%. «Отраслевые фонды металлургии находятся под давлением из-за сильного рубля и высокой ставки, а также на фоне торговых войн, которые в апреле оказывали негативное влияние на цены сырьевых товаров. У ряда телекоммуникационных компаний есть относительно большой долг, что негативно влияет на их финансовые показатели в условиях более высоких ставок»,— полагает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Никита Зевакин.

Третий месяц подряд неплохой доход частным инвесторам приносят вложения в фонды рублевых облигаций. По данным Investfunds, такие ПИФы показали рост цены пая на 0,2–4,4%, лучшую динамику среди них продемонстрировали фонды корпоративных облигаций. До 2% принесли инвесторам ПИФы денежного рынка. Большая же часть валютных инструментов (еврооблигаций, замещающих, валютных и юаневых облигаций, драгметаллов) оказалась убыточной, их паи просели на 0,2–2,3%, что всецело связано с снижением курса доллара к рублю более чем на 4%.

Фонды акций сохраняют потенциал роста до конца года при условии снижения геополитических рисков и смягчении денежно-кредитной политики Банка России. В таких условиях, как считает Никита Зевакин, инвесторы могут начать перекладываться в более чувствительные истории, которые занимают не такую большую долю в широком индексе, в результате чего не исключено, что отраслевые фонды покажут более высокую доходность. «Осторожно смотрим на фонды ресурсных компаний (металлургия, нефтегаз), поскольку считаем, что при текущих курсе рубля и цене на сырье доходность по таким инструментам оставляет желать лучшего»,— признается управляющий.

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Депозиты

Доходность, сопоставимую с результатами фондов денежного рынка, показали рублевые депозиты. По данным ЦБ, в начале апреля средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков составляла 20,052% годовых, что ниже, чем в первой декаде марта, на 0,68 процентного пункта (п. п.). За месяц такой депозит принес бы своему держателю доход в размере 1,7%.

Ставки по банковским вкладам заметно снижаются на фоне снижения вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России. ЦБ в этом году осторожно смягчает сигнал. По словам руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, тональность регулятора приближается к нейтральной — это позволяет банкам ожидать снижения ключевой ставки во втором полугодии, что проецируется на уровень ставок по вкладам, особенно в сегменте срочности от шести месяцев и более. «Ситуация с банковской ликвидностью с начала года выглядит благоприятной, что также является катализатором для снижения ставок по вкладам»,— отмечает господин Евстифеев.

Валютные вклады оказались для их держателей убыточными. Долларовые депозиты обесценили сбережения в рублях на 4,5%, вложения в евро просели на 1,8%. Это стало отражением продолжения укрепления рубля против мировых валют. По итогам отчетного периода внебиржевой курс доллара снизился на 3,88 руб., до 79,37 руб./$. Курс евро за тот же период потерял лишь 1,77 руб., снизившись до 92,8 руб./€. Опережающие темпы укрепления рубля против американской валюты связаны с падением курса доллара в мире, например, против евро он потерял более 5%. «Ослаблению доллара на глобальном рынке способствовали тарифные войны Трампа — мировые инвесторы уходили из долларовых активов в другие валюты и инструменты»,— констатирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Аналитики не исключают продолжения укрепления рубля, пока есть прогресс в переговорах РФ—США или пока российские власти не задействуют меры для сдерживания этого роста. В базовом сценарии, то есть без значимых геополитических изменений, Михаил Васильев ожидает, что в ближайшие недели рубль будет торговаться в диапазоне 78–84 руб./$, 87–94 руб./€. «Любые улучшения в геополитической ситуации приведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций. Инвесторы снизят все еще крайне высокую оценку геополитической риск-премии за владение рублевыми активами»,— полагает господин Васильев. В этом сценарии, по его мнению, рубль может вернуться в диапазон 70–80 руб./$.

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Золото

В аутсайдерах минувшего месяца оказался мартовский лидер — золото. Инвестиции в благородный металл обесценились на 4,3%, что вдвое ниже прибыли прошлого месяца. Падение связано в первую очередь со снижением курса доллара в России.

По данным Investing.com, 22 апреля цена золота на мировом рынке впервые в истории превысила $3500 за тройскую унцию. Удержаться на достигнутом уровне ей не удалось, и к середине мая котировки остановились на $3248 за унцию, что лишь на 0,4% выше уровней месячной давности.

По мнению аналитиков, на рынок давит сразу несколько факторов. «Цены продолжают снижаться на фоне торгового перемирия США и Китая, а также определенной геополитической деэскалации на Ближнем Востоке, так как вновь зазвучала риторика в пользу возможной ядерной сделки с Ираном. К тому же назрела техническая коррекция»,— полагает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Участники рынка надеются на продолжение роста цен на драгоценный металл в ближайшее время. Как считает Николай Дудченко, цена золота может достичь $3700 за тройскую унцию, но есть сомнения, что это произойдет до конца текущего года.

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Иван Евишкин