Риторическая разрядка

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После апрельской встряски, которую устроил Дональд Трамп глобальным рынкам заявлениями о торговых пошлинах для всего мира, в начале мая американский президент провозгласил разрядку словами о подписании межгосударственных сделок о снижении взаимных тарифов. Самым резонансным, пожалуй, оказалось его заявление по Китаю. «Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединенных Штатов. Осталось согласовать детали»,— сказал Трамп журналистам. Как известно, ранее он грозил пошлинами в 145% на все китайские товары, на что Китай ответил 125-процентными тарифами на товары из США.

Фактически китайской «сделкой» Трамп отпраздновал свои 100 дней у власти. «Мне действительно это нравится. Мне это доставляет удовольствие. Мы многое сделали. У нас дела идут в гору»,— восклицал он, играя на нервах рынков. На риторическую разрядку биржи отозвались снижением интереса к защитному золоту, ростом аппетита к рисковым бумагам. У инвесторов риторика ослабила страх рецессии. Даже заявление самого Трампа NBC News, что на короткое время США могут с толкнуться с рецессией, не охладило их пыл. Майский опрос портфельных управляющих, проведенный Bank of America (BofA), выявил улучшение настроений инвесторов. За месяц число управляющих, ожидающих рецессии в 2025 году, сократилось с 42% до 1%.