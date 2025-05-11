От ошибок искусственного интеллекта можно будет застраховаться

На страховом рынке Lloyd`s of London начали предлагать страховку, которая покрывает риски и/или убытки, связанные с ошибками чат-ботов и других инструментов искусственного интеллекта. Как сообщает Financial Times, специальный страховой продукт разработан стартапом Armilla и призван покрыть убытки от судебных разбирательств, если против какой-либо компании будет подан иск, связанный с ошибкой чат-бота этой компании либо с неудовлетворительной работой другого ИИ-инструмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AI Generated, Коммерсантъ Фото: AI Generated, Коммерсантъ

В последнее время многие компании стали активно применять чат-боты и другие ИИ-инструменты, в том числе для работы с клиентами. В некоторых случаях это привело к ошибкам и недоразумениям. Так, например, в январе британский интернет-банк Virgin Money был вынужден извиняться перед одним из своих клиентов после того, как чат-бот компании отчитал его за употребление в переписке слова virgin («девственница»), хотя это слово является частью названия самого банка. В феврале прошлого года авиакомпания Air Canada выплатила компенсацию своему пассажиру, которого чат-бот компании дезинформировал о стоимости перелета.

Разработчики подобных страховых продуктов полагают, что эта услуга поможет компаниям меньше опасаться непредвиденных последствий от ошибок, допущенных роботизированными консультантами, или сбоев в их работе. «Мы оцениваем модель ИИ, пытаясь определить, какие ошибки в работе конкретного инструмента возможны. На основании этого анализа мы составляем перечень страховых случаев»,— отмечает один из создателей ИИ-страховки Картхик Рамакришнан.

Евгений Хвостик