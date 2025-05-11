Суд постановил взыскать долги Ларисы Гузеевой за коммунальные услуги

Мировой суд в Москве постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в материалах суда.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Лариса Гузеева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Размер задолженности не сообщается. Иск «Мосводоканала» «о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию» поступил в марте. 17 марта иск был удовлетворен, судебное решение вступило в силу в апреле.

Также 5 мая «Газета.ru» сообщала, что у Ларисы Гузеевой есть долг перед Федеральной налоговой службой 1 млн 51 тыс. руб.