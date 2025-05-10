Главные новости за 10 мая. Кавказ

Ночью 10 мая на трассе Минеральные Воды - Кисловодск в Предгорном округе Ставропольского края при опрокидывании автомобиля погибли водитель BMW и его пассажирка.

Строительство двухэтажного детского сада на 120 мест стартовало в селе Майское Пригородного района Северной Осетии.

Российский аукционный дом (РАД) проведет 19 мая электронные торги по продаже прав требования ликвидируемого ООО КБ «Развитие» к юридическим и физическим лицам на общую сумму 161,9 млн руб.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поделился с подписчиками видеороликом, созданным с применением технологий искусственного интеллекта, посвященным памяти героев войны.

Самолет «Азур Эйр» вернулся в аэропорт Минвод из-за неисправности двигателя. На борту находились свыше 230 пассажиров, включая 41 ребенка. Самолет отстранили от полетов.

В Новоселицком округе объем инвестиций в основной капитал превысил 5 млрд руб. при выполнении плановых значений на 175,3%.

Строительство новой школы на 1550 учебных мест стартует в Ставрополе на улице Андрея Голуба в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершение работ запланировано на 2027 год.