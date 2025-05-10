Самолет «Азур Эйр» вернулся в аэропорт Минвод из-за неисправности двигателя
9 мая около 21:00 самолет Boeing-752 авиакомпании Азур Эйр, следовавший из Минеральных Вод в Анталью, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности двигателя. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На борту находились свыше 230 пассажиров, включая 41 ребенка. Самолет отстранили от полетов. Для доставки пассажиров к месту отдыха авиакомпания выделила резервный борт.
Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по проверке соблюдения законодательства о безопасности полетов и взяла под контроль обеспечение прав пассажиров.