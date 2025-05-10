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В Северной Осетии построят детсад на 120 мест с витражным фасадом

Строительство двухэтажного детского сада на 120 мест стартовало в селе Майское Пригородного района Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«Особенностью архитектуры станет витраж на главном фасаде, который визуально разделит его на два блока»,— говорится в сообщении.

Дошкольное учреждение сможет принять 120 воспитанников. Объект возводится в рамках национального проекта «Семья».

Внутреннее пространство садика организовано для всестороннего развития детей. В помещении разместят игровые и спальные комнаты, а также залы для проведения музыкальных и спортивных занятий.

Тат Гаспарян

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