Два человека погибли в ДТП на трассе Минеральные Воды - Кисловодск

Ночью 10 мая на трассе Минеральные Воды - Кисловодск в Предгорном округе Ставропольского края при опрокидывании автомобиля погибли водитель BMW и его пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекции Ставрополья Фото: Госавтоинспекции Ставрополья

По предварительным данным, водитель не обеспечил контроль за транспортным средством и не справился с управлением.

«В результате аварии 45-летний водитель, житель Кисловодска, и его 41-летняя пассажирка из Иркутской области скончались на месте происшествия до прибытия медиков»,— говорится в сообщении.

Установлено, что автомобилист имел водительский стаж более 20 лет и не являлся злостным нарушителем правил дорожного движения.

Тат Гаспарян