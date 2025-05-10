На улице Андрея Голуба в Ставрополе к 2027 году построят школу с бассейном

Строительство новой школы на 1550 учебных мест стартует в Ставрополе на улице Андрея Голуба в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершение работ запланировано на 2027 год, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

Учебное заведение будет представлять собой комплекс из пяти блоков, соединенных переходами. Архитектурная концепция предусматривает функциональное и удобное пространство для обучающихся и педагогов.

Проект отличается продуманной организацией территории — младшеклассникам выделят отдельный корпус. В остальных разместятся кабинеты для учеников средних и старших классов, столовая, актовый и спортивный залы, а также бассейн. Предусмотрено создание помещений для мастерских, кружков, изучения иностранных языков и информатики.

Краевому Министерству строительства и главе Ставрополя поручено держать возведение школы под постоянным контролем, чтобы инфраструктура соответствовала темпам развития города.

Тат Гаспарян