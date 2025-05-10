«Дебиторку» банка «Развитие» в КЧР на 161 млн рублей выставили на торги

Российский аукционный дом (РАД) проведет 19 мая электронные торги по продаже прав требования ликвидируемого ООО КБ «Развитие» к юридическим и физическим лицам на общую сумму 161,9 млн руб. Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На продажу выставлены два лота. Первый лот — права требования к ООО «СКС ПЗ Золотые поля» по кредитному договору от 19 ноября 2013 года на сумму 127,6 млн руб. Второй лот — права требования к Файруз Мачуковой по кредитным договорам от 2 июля и 9 октября 2013 года на сумму 34,3 млн руб.

Шаг аукциона составит 5% от начальной цены лота. Торги пройдут путем повышения стартовой цены.

Организатор торгов действует на основании договора с конкурсным управляющим банка – государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО КБ «Развитие» зарегистрировано в 1994 году в Черкесске. Основной вид деятельности — денежное посредничество. Учредителями организации являются Олег Березовский, Светлана Сторожилова и ООО «Панагро».

В октябре 2016 года Отделение Национального банка по КЧР Южного главного управления Центрального банка РФ подало заявление в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики о признании банкротом ООО КБ «Развитие». Причиной обращения стала недостаточность имущества банка для выполнения обязательств перед кредиторами. В том же месяце у финансовой организации отозвали лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушений федерального законодательства в банковской сфере. В декабре 2016 года суд удовлетворил требования Центробанка, признав должника банкротом и открыв конкурсное производство.

По результатам проверки в январе 2017 года временная администрация выявила в действиях экс-руководства и владельцев банка «Развитие» признаки вывода активов на сумму 4 млрд руб. Дополнительно установлен факт изъятия ликвидного обеспечения по кредитным договорам на сумму, превышающую 2,8 млрд руб.

Тат Гаспарян