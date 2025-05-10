Губернатор Ставрополья опубликовал AI-ролик ко Дню Победы
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров поделился с подписчиками видеороликом, созданным с применением технологий искусственного интеллекта, посвященным памяти героев войны. Видео губернатор региона опубликовал в своем Telegram-канале.
Фото: Владимир Владимиров / t.me
«В нашем крае помнят и гордятся подвигом поколения победителей»,— отметил глава края.
Торжественные события, приуроченные к юбилею Победы, продолжаются по всему региону.