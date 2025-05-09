Пермский союз театральных деятелей регистрирует бренд в образовательных целях

Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» подало заявку на регистрацию товарного знака. Как свидетельствуют данные znakoved.ru, бренд «Соленые уши» учреждение планирует использовать для организации и проведения лекций, тренингов и культурных мероприятий, а также для создания выставок и галерей искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: znakoved.ru

фото: znakoved.ru



Пермское реготделение СТД РФ занимается мониторингом и поддержкой театральной сферы Прикамья. Официальной резиденцией является Дом актера. Руководителем с 2011 года выступает Анатолий Пичкалев. Согласно соцсетям организации, пермское отделение является одним из крупнейших после филиалов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.