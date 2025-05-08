Главные новости к утру 8 мая

Началось ранее объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. Прекращение огня будет длиться с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

По состоянию на 23:45 мск 7 мая, 89% самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах во время введения ограничений 6 и 7 мая, вернулись в аэропорты назначения. Всего вернулось 165 из 186 бортов. В ночь на 8 мая работу приостанавливал только аэропорт Нижнего Новгорода.

Пять депутатов Европарламента из Германии, Чехии, Словакии, а также с Кипра собираются приехать в Москву на 80-летие Победы. Своим визитом депутаты хотят помочь «преодолеть постоянно растущую спираль конфронтации в Европе».

Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию по первой заключенной сделке после введения торговых пошлин. Она пройдет 8 мая в 10:00 в Овальном кабинете (17:00 мск). Газета The New York Times сообщила, что господин Трамп планирует объявить о сделке с Великобританией.

КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. В связи с этим, Япония создала специальную группу для изучения информации в кризисном штабе при канцелярии премьер-министра, а также направила КНДР протест по дипломатическим каналам.