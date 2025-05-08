Аэропорт Нижнего Новгорода временно приостановил работу

Аэропорт Нижнего Новгорода временно перестал принимать и выпускать авиарейсы, сообщили в Росавиации. Мера действует с 4:30 мск 8 мая.

Часто подобные ограничения связаны с опасностью атаки украинских БПЛА в регионах. Однако с 00:00 8 мая по 00:00 11 мая действует объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь 80-летия победы в Великой отечественной войне.

6 и 7 мая вводились ограничения на работу в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в воздушных гаванях других регионов. По данным Ассоциации туроператоров России, ограничения полетов коснулись как минимум 60 тыс. пассажиров.

Закрытия аэропортов были связаны с атаками БПЛА. За прошедшие сутки средства ПВО сбили над территорией России рекордные 524 украинских беспилотника.