89% севших на запасных аэродромах самолетов прибыли в аэропорты назначения

89% самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах во время введения ограничений 6 и 7 мая, вернулись в аэропорты назначения, сообщили в Росавиации. По состоянию на 23:45 мск 7 мая из 186 бортов вернулось 165.

В ведомстве уточнили, что Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу авиации в условиях ограничений.

6 и 7 мая вводились ограничения на работу в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в воздушных гаванях других регионов. По данным Ассоциации туроператоров России, ограничения полетов коснулись как минимум 60 тыс. пассажиров.

Закрытия аэропортов были связаны с атаками БПЛА. За прошедшие сутки средства ПВО сбили над территорией России рекордные 524 украинских беспилотника.