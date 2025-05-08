Der Spiegel: пять депутатов Европарламента посетят Москву в 80-летие Победы

Пять депутатов Европарламента из Германии, Чехии, Словакии, а также с Кипра собираются приехать в Москву на 80-летие Победы. Об этом сообщает издание Der Spiegel. В делегацию войдут немецкие политики Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург из популистской партии «Союз Сары Вагенкнехт». Имена других депутатов не называются.

«Она (Рут Фирмених — “Ъ”) едет в Москву, чтобы возложить венок к памятнику Неизвестному солдату в честь 80-й годовщины освобождения. Не знаю, что было бы достойно критики по этому поводу»,— сказала лидер партии Сара Вагенкнехт, подтвердив поездку.

Как сообщет Der Spiegel, депутаты своим визитом хотят помочь «преодолеть постоянно растущую спираль конфронтации в Европе». После визита в Москву они планируют посетить Киев, добавили в издании.