Япония направила КНДР протест по дипломатическим каналам после ракетного пуска

Япония направила КНДР по дипломатическим каналам протест в связи с проведенным ракетным пуском. Об этом сообщил глава Министерства обороны Гэн Накатани. По его словам, действия Северной Кореи восприняли как угрозу безопасности Японии.

«Данные пуски баллистических ракет нарушают положения резолюций Совета безопасности ООН и представляют серьезную проблему для обеспечения безопасности наших граждан»,— заявил министр. Эфир пресс-конференции вел телеканал NHK.

В японском ведомстве уточнили, что баллистическая ракета была выпущена около 09:20 (03.20 мск) и пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты полета в 100 км. Полет ракеты проходил по нестандартной траектории, считают в Минобороны.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило о запуске КНДР неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Позже агентство уточнило, что ракет было несколько. По данным NHK, ракеты упали вне экономической зоны Японии. В кризисном штабе при канцелярии премьер-министра создана специальная группа для изучения информации.