Главные новости за 7 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Компания «Волгатранснефть», владеющая затонувшим танкером «Волгонефть-239», заявила о возможном разливе нефтепродуктов из-за несогласованных работ возле носовой части судна.

Очищенный песок с площадки временного хранения под Анапой направят на полигон ТКО «Терра-Н» в Новороссийске. Решение принято по итогам лабораторных испытаний, проведенных сертифицированной организацией по заказу краевого Оперштаба.

Жители различных районов Краснодара днем 7 мая сообщили в соцсетях о запахе гари. По информации городской ЕДДС, задымление возникло в результате сжигания стерни на территории соседней республики Адыгеи.

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении ООО «Терра-Н», владельца новороссийского полигона ТКО, где в марте 2025 года произошел пожар. Компанию обвиняют в несоблюдении экологических требований при обращении с отходами (ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ).

На месте бывшего санатория «Кавказ» в Сочи, утраченного в результате пожара в начале 1990-х, планируется возведение нового оздоровительного комплекса — санатория-профилактория «Кавказ СПА & Медикал». Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

В Евпатории прошла презентация мастер-плана курорта «Золотые пески России», организованная группой компаний «Монолит». Инвестиции в проект превысят 120 млрд рублей.

Доходная часть консолидированного бюджета Краснодарского края в первом квартале 2025 года составила 116,8 млрд руб., что на 9,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В День Победы в Краснодаре все муниципальные парковки будут бесплатными. По словам мэра Евгения Наумова, жители и гости краевой столицы смогут свободно проехать к памятникам и мемориалам.

Парад в Новороссийске, приуроченный к празднованию Дня Победы, состоится, несмотря на попытки атаки БПЛА со стороны Украины. В мероприятии примут участие более 1 тыс. человек, включая военнослужащих, моряков, сотрудников спецслужб и казаков.