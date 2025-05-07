Объем поступлений в кубанский бюджет с начала года вырос на 10%

Доходная часть консолидированного бюджета Краснодарского края в первом квартале 2025 года составила 116,8 млрд руб., что на 9,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил BFM Кубань со ссылкой на данные регионального министерства финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Поступления налога на прибыль организаций остались на уровне начала 2024 года. В ведомстве пояснили, что стабильность сбора объясняется снижением доходов ряда плательщиков на фоне внешнеэкономических и форс-мажорных факторов.

Наиболее заметный рост зафиксирован по налогу на доходы физических лиц: с января по март 2025 года поступления составили 36,4 млрд руб., что на 19% больше, чем годом ранее. Основной вклад в рост обеспечили организации, работающие в сфере транспортировки и хранения (плюс 1,9 млрд руб.), а также предприятия торговли, строительства и производства продуктов питания, продемонстрировавшие прирост отчислений от 2 до 7 млн руб.

Вячеслав Рыжков