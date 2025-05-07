«Волгатранснефть» предупредила о риске разлива мазута из-за сторонних работ

Компания «Волгатранснефть», владеющая затонувшим танкером «Волгонефть-239», заявила о возможном разливе нефтепродуктов из-за несогласованных работ возле носовой части судна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

По информации судовладельца, ООО «НАТС» начало деятельность в акватории Керченского пролива в районе залегания носовой части танкера и представило проект сооружения геодезического реперного пункта с использованием метода вибропогружения свай. В «Волгатранснефти» заявили, что опасение вызывают действия ООО «НАТС» по установке свай методом вибропогружения, которые приведут к дальнейшему раскрытию имеющихся трещин на затонувшей части танкера. Это, в свою очередь, приведет к неконтролируемому выбросу нефтепродуктов.

Компания также сообщила, что «НАТС» уже прикрепила к судну буи для позиционирования и установила морскую самоподъемную платформу у носовой части для дальнейшего монтажа свай, нарушив права собственника затонувшего танкера. В предоставленной документации отсутствует большинство необходимых расчетов, о чем «Волгатранснефть» уже проинформировала Минтранс РФ, направив туда соответствующее письмо.

Угроза утечки оценивается как реальная после проведения водолазного обследования, в ходе которого были выявлены трещины и утечки мазута на палубной части фрагмента и в районе расширительной шахты. Подрядчик «Альтернативные решения» совместно с водолазами ФГБУ «Морспасслужба» ранее заделал эти трещины и локализовал утечки.

Алина Зорина