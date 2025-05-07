На месте санатория «Кавказ» в Сочи построят здравницу за 4 млрд рублей

На месте бывшего санатория «Кавказ» в Хостинском районе Сочи, утраченного в результате пожара в начале 1990-х, планируется возведение нового оздоровительного комплекса — санатория-профилактория «Кавказ СПА & Медикал». Проект, инициированный инвестором, прошел все этапы согласования и получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, реализация проекта станет продолжением курса на восстановление исторических объектов курортной инфраструктуры. Санаторий «Кавказ» в прошлом имел статус военного госпиталя в годы Великой Отечественной войны, а в послевоенные годы принимал отдыхающих со всего Советского Союза. Объем инвестиций в новый комплекс составит порядка 4 млрд руб., предполагается создание более 200 рабочих мест.

Проектируемый санаторий, рассчитанный на 226 номеров, будет расположен в 200 метрах от берега и фасадом выходить на благоустроенную улицу Кипарисовую, ведущую к пляжной зоне. Площадь объекта превысит 21 тыс. кв. м, для прилегающей территории предусмотрено ландшафтное оформление с применением принципов устойчивого озеленения и расширением массива субтропической флоры. Строительные работы планируют начать летом, завершение проекта и ввод в эксплуатацию намечены на 2028 год.

Вячеслав Рыжков