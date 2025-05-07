В оперштабе Кубани подтвердили, что песок из Анапы везут в Новороссийск

Очищенный песок с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском под Анапой будет направлен на полигон ТКО «Терра-Н» в Новороссийске. Решение принято по итогам лабораторных испытаний, проведенных сертифицированной организацией по заказу краевого Оперативного штаба. Согласно заключению, материал не относится к категории токсичных отходов и соответствует техническим условиям для песка общестроительного назначения. Уровень нефтепродуктов в образцах не превышает 1,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Песок, как заверили в оперштабе, прошел механическую очистку через установку «Грохот» и может быть использован для нужд полигона: в случае возгораний — для отсыпки очагов, а также в ходе рекультивации, ремонта дорог и иных работ. Речь идет исключительно об обезвреженном материале, признанном безопасным. Остальной объем загрязненного грунта с превышением допустимых показателей продолжает направляться на обеззараживание на лицензированные площадки региона.

По данным штаба, к концу мая планируется завершить утилизацию оставшихся более 20 тыс. т песка. Мощности для обработки перераспределены с учетом ограниченного числа профильных предприятий, заключены дополнительные контракты.

Вячеслав Рыжков