В Ватикане начались выборы нового папы

В Ватикане начался конклав, на котором кардиналы выберут нового папу римского. В Сикстинской капелле собрались 133 кардинала-выборщика. Прозвучали слова extra omnes («все вон»), после которых капеллу должны покинуть все посторонние.

До этого участники конклава отслужили мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. После этого они прошли процессией по улицам к Сикстинской капелле. Голосование будет продолжаться до тех пор, пока не будет одобрен единый кандидат. Оно может длиться несколько дней. Два предыдущих конклава, которые прошли в 2005 и 2013 году, длились два дня. В XIII веке был самый долгий конклав — он продолжался 1006 дней.

Участниками конклава могут быть выборщики до 80 лет. Поэтому из всей коллегии кардиналов, в которой состоят 252 человека, в сегодняшних выборах участвуют не все.