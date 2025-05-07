Ставропольский комбинат запустил первое в России производство лактулозы

АО «Молочный комбинат Ставропольский» (МКС) запустило первое в России производство лактулозы и функциональных молочных ингредиентов на ее основе. Финансирование проекта превысило 400 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

«Лактулоза используется в медицине, ветеринарии, производстве детского питания и лечебно-профилактических продуктов»,— рассказали в пресс-службе.

Проект реализован в партнерстве с Северо-Кавказским федеральным университетом при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

В церемонии открытия производства участвовали полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По данным пресс-службы полпредства президента в СКФО, мощность предприятия составит 1 тыс. т лактулозы ежегодно. Это позволит заместить до 30% импортируемого продукта.

До запуска ставропольского производства пребиотик полностью импортировался из-за рубежа в объеме более трех тысяч тонн в год.

В марте комбинат провел тестовую выработку молока с лактулозой, белковых молочных коктейлей, кисломолочных продуктов функционального назначения и мороженого разных вкусов.

Николай Аксенов