Расселение 6,2 тысяч «квадратов» жилья обошлось застройщикам в 7 млрд рублей

Расходы застройщиков на расселение жильцов аварийного фонда Уфы на сегодняшний день составили 3,5 млрд руб., еще около 3,7 млрд руб. инвесторы потратили на расселение ветхого жилья. Таким образом, бюджет Уфы сэкономил более 7,2 млрд руб. Такие данные на совещании городской администрации привел Руслан Асанов, начальник управления комплексного развития территорий.

По словам чиновника, средства инвесторов удалось привлечь за счет комплексного развития территории (КРТ). Всего было расселено более 6,2 тыс. кв. м жилья, 449 жителей Уфы получили новые квартиры. Общая площадь аварийных домов в границах КРТ составляет более 42 тыс. кв. м.

Всего мэрия Уфы заключила с застройщиками 13 договоров КРТ, общий размер инвестиций, указал господин Асанов, составляет 169,9 млрд руб.

Идэль Гумеров